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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Помер екснардеп ВР Юрій Кармазін

Помер екснардеп ВР Юрій Кармазін

Київ • УНН

 • 375403 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. На 66-му році життя помер народний депутат декількох скликань Юрій Кармазін. Про це повідомив голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко у Facebook, передає УНН.

Цитата

«Пішов Юрій Кармазін. Працював з ним з 2007 по 2012 рік. Для багатьох некомфортний був, своєрідний, але однозначно яскравий. R.I.P.», - написав Барвіненко.

Кармазін був народним депутатом ВР другого, третього, четвертого і шостого скликань.

Також був радником Президента України (липень — серпень 2007). Заслужений юрист України (1996).

Доповнення

У віці 63 років помер ректор Київського університету імені Бориса Грінченка Віктор Огнев’юк.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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