На Донбассе сегодня тихо

"С начала текущих суток по состоянию на 12 часов, обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - сказал Гуцуляк.

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Как сообщал УНН, по предварительной информации, восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил в районе Новотроицкого на Донбассе на грузовике отклонились от определенного маршрута и попали на временно-оккупированную территорию, где были задержаны боевиками.

Напомним, 21 мая боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня.



