На Донбассе сегодня тихо
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. С начала этого периода, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов со стороны российско-оккупационных войск пока не зафиксировано. Об этом во время ежедневного брифинга сообщил руководитель пресс-центра Минобороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"С начала текущих суток по состоянию на 12 часов, обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - сказал Гуцуляк.
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Как сообщал УНН, по предварительной информации, восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил в районе Новотроицкого на Донбассе на грузовике отклонились от определенного маршрута и попали на временно-оккупированную территорию, где были задержаны боевиками.
Напомним, 21 мая боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня.