На Донбасі сьогодні тихо
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Від початку цієї доби, станом на 12:00, в районі проведення операції Об’єднаних сил обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поки не зафіксовано. Про це під час щоденного брифінгу повідомив речник прес-центру Міноборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
“Від початку поточної доби станом на 12-ту годину, обстрілів з боку противника не зафіксовано”, — сказав Гуцуляк.
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Як повідомляв УНН, за попередньою інформацією, вісім військовослужбовців Збройних сил України зі складу Об’єднаних сил, у районі Новотроїцького на Донбасі на вантажівці відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на тимчасово-окуповану територію, де були затримані бойовиками.
Нагадаємо, 21 травня бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню.