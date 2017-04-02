На Донбассе российские военные разворовывают оружие для продажи на алкоголь - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ выявлено многочисленные случаи хищения российскими военнослужащими оружия и боеприпасов с целью дальнейшей продажи или обмена на материальные ценности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
"1 апреля 2017 г. задержан военнослужащий 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК, который пытался перевезти через границу с РФ пять единиц стрелкового оружия. Проводится расследование фактов похищения боеприпасов на передовых позициях 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК. Установлено, что российские военнослужащие бригады наладили продажу боеприпасов криминальным структурам, а также выменивали патроны и гранаты на спиртные напитки. В частности, местные жители обменивали 500 единиц патронов к стрелковому оружию на одну бутылку водки и пять пачек сигарет", - говорится в сообщении разведки.
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Как сообщается, несмотря на это, командованием 1 и 2 АК начата комплексная ревизия наличия оружия и боеприпасов во всех подчиненных соединениях и частях. Работа начата по проверке складов РАО 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) и 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск), в котором в результате нарушения правил безопасности при учете боеприпасов погиб один и ранены двое военнослужащих.