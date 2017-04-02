На Донбасі російські військові розкрадають зброю для продажу на алкоголь - розвідка

“1 квітня ц.р. затримано військовослужбовця 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК, який намагався перевезти через кордон з РФ п’ять одиниць стрілецької зброї. Проводиться розслідування фактів викрадання боєприпасів на передових позиціях 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК. Встановлено, що російські військовослужбовці бригади налагодили продаж боєприпасів кримінальним структурам, а також вимінювали набої та гранати на спиртні напої. Зокрема, місцеві мешканці вимінювали 500 одиниць патронів до стрілецької зброї на одну пляшку горілки та п’ять пачок цигарок”, — йдеться у повідомленні розвідки.

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Як повідомляється, зважаючи на це, командуванням 1 та 2 АК розпочато комплексну ревізію наявності зброї і боєприпасів у всіх підпорядкованих з’єднаннях і частинах. Роботу розпочато з перевірки складів РАО 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) та 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ), у якому внаслідок порушення правил безпеки під час обліку боєприпасів загинув один та поранено двох військовослужбовців.