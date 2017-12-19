На Донбассе замечены сербские наемники
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. На Донецкое направление зашла группа сербских наемников-снайперов. Их главарь — Деян Берич, позывной “Деки”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
По информации разведки штаба Антитеррористической операции данный наемник неоднократно фиксировался на территории вооруженного конфликта на Донбассе.
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Согласно заявлению разведки и штаба АТО сербские наемники: “намерены убивать украинских военнослужащих на линии боевого соприкосновения и совершать провокации против гражданских жителей прифронтовых населенных пунктов”.
Напомним, в СМИ неоднократно появлялись свидетельства и факты участия сербских вооруженных формирований в конфликте на востоке Украины, в частности прокуратура в Белграде возбудила 45 дел против наемников, которые участвуют в военных конфликтах за рубежом, в том числе на Донбассе.