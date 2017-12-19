На Донбассе замечены сербские наемники

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 75958 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 90049 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 92645 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110386 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101343 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104981 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111975 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117142 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122935 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134516 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
На Донбассе замечены сербские наемники

На Донбассе замечены сербские наемники

Киев  •  УНН

 • 19505 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. На Донецкое направление зашла группа сербских наемников-снайперов. Их главарь — Деян Берич, позывной “Деки”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

По информации разведки штаба Антитеррористической операции данный наемник неоднократно фиксировался на территории вооруженного конфликта на Донбассе.

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Согласно заявлению разведки и штаба АТО сербские наемники: “намерены убивать украинских военнослужащих на линии боевого соприкосновения и совершать провокации против гражданских жителей прифронтовых населенных пунктов”.

Напомним, в СМИ неоднократно появлялись свидетельства и факты участия сербских вооруженных формирований в конфликте на востоке Украины, в частности прокуратура в Белграде возбудила 45 дел против наемников, которые участвуют в военных конфликтах за рубежом, в том числе на Донбассе.

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