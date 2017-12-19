На Донбасі помічені сербські найманці
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. На Донецький напрямок зайшла група сербських найманців-снайперів. Їхній ватажок — Деян Берич, позивний “Декі”. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
За інформацією розвідки штабу Антитерористичної операції даний найманець неодноразово фіксувався на території збройного конфлікту на Донбасі.
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Згідно заяви розвідки та штабу АТО сербські найманці: “мають намір вбивати українських військовослужбовців на лінії бойового зіткнення та вчиняти провокації проти цивільних мешканців прифронтових населених пунктів”.
Нагадаємо, у ЗМІ неодноразово з’являлися свідчення та факти участі сербських збройних формувань у конфлікті на сході України, зокрема прокуратура в Белграді порушила 45 справ проти найманців, які беруть участь у військових конфліктах за кордоном, в тому числі на Донбасі.