На Донбассе две женщины получили ранения из-за обстрелов

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Киев  •  УНН

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МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 26 июня. УНН. В неподконтрольных украинскому правительству Ясиноватой и Докучаевске из-за обстрелов ранены двое женщин. Об этом сообщает Специальная мониторинговой миссия ОБСЕ в отчете за 25 июня, передает УНН.

"24 июня в н.п. Докучаевск 76-летняя женщина, на голове которой были бинтовые повязки, рассказала, что за день до этого она шла от своего дома на улице Ленина до автобусной остановки (ул. Центральной, 35), когда начался обстрел, что заставило ее укрыться у стены ближайшего дома. По словам женщины, она почувствовала, как что-то попало в нее, и поняла, что с затылка у нее идет кровь", - говорится в отчете Миссии.

В ОБСЕ отметили, что подобный инцидент произошел в оккупированной боевиками Ясиноватой. Так, 12 июня 33-летняя местная жительница была госпитализирована в больницу с пулевыми ранениями.

"В больницу доставили женщину с гематомой и царапинами на спине и грудной клетке от пули, которая, вероятно, срикошетила от поверхности, прежде чем попасть в женщину. Во время предыдущего визита наблюдателей в дом женщины она рассказала им, что пуля попала в верхнюю часть спины, когда она была снаружи около своего дома в Ясиноватой вместе с детьми и соседом", - говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Напомним, повреждение Юго-Донбасского водопровода в районе города Ясиноватой зафиксировали в результате спутникового исследования временно оккупированной территории Донецкой области.

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