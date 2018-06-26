На Донбасі дві жінки отримали поранення через обстріли

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 26 червня. УНН. У непідконтрольних українському уряду Ясинуватій та Докучаєвську через обстріли поранено двох жінок. Про це повідомляє Спеціальна моніторінгова місія ОБСЄ у звіті за 25 червня, передає УНН.

"24 червня в н. п. Докучаєвськ 76-річна жінка, на голові якої були бинтові пов'язки, розповіла, що за день до того вона йшла від свого будинку на вулиці Леніна до автобусної зупинки (вул. Центральній, 35), коли розпочався обстріл, що змусило її укритися біля стіни найближчого будинку. За словами жінки, вона відчула, як щось влучило в неї, і усвідомила, що із потилиці в неї йде кров", - зазначено у звіті Місії.

В ОБСЄ зазначили, що схожий інцидент трапився в окупованій бойовиками Ясинуватій. Так, 12 червня 33-річна місцева мешканка була шпиталізована до лікарні з кулевими пораненнями.

"До лікарні доправили жінку із гематомою і подряпинами на спині та грудній клітці від кулі, яка, ймовірно, зрикошетила від поверхні, перш ніж влучити в жінку. Під час попереднього візиту спостерігачів до будинку жінки вона розповіла їм, що куля влучила в верхню частину спини, коли вона була ззовні біля свого будинку в Ясинуватій разом із дітьми та сусідом", - зазначено у звіті СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, пошкодження Південно-Донбаського водогону в районі міста Ясинуватої зафіксували в результаті супутникового дослідження тимчасово окупованої території Донецької області. 

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