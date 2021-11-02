На Донбассе боевики стягивают артиллерию к линии соприкосновения - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. На Донбассе боевики продолжают наращивать силы и усиливают группировку артиллерии вблизи линии соприкосновения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минообороны, передает УНН.
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“На отдельных направлениях противник усиливает группировку артиллерии вблизи линии соприкосновения. При этом, выдвижение самоходных артиллерийских установок к замаскированным огневым позициям осуществляется преимущественно с наступлением темноты”, — сообщает ГУР.
Детали
В частности, командование ВС РФ продолжает удерживать на передовых позициях оперативной группировки российских оккупационных войск значительное количество разведывательно-диверсионных групп, расчетов противотанковых ракетных комплексов и снайперских пар в готовности.
Кроме того, оккупанты увеличили количество разведывательных постов наблюдения за деятельностью украинских военных и определение объектов для ведения артиллерийского (снайперского) огня.
Дополнение
За минувшие сутки, 1 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.