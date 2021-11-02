Напередодні газета Washington post повідомила, що Росія відновлює нарощування своїх військ поблизу українського кордону. Це викликало занепокоєння деяких офіційних осіб у США та Європі, які відстежують те, що вони вважають нерегулярними переміщеннями техніки та персоналу на західному фланзі Росії.
ООС: бойовики 11 разів порушили "режим тиші", є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, збройні формування Російської Федерації і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України. За минулу добу, 1 листопада, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.
Деталі
Поблизу Новолуганського ворог вісім разів обстрілював позиції наших захисників, застосовуючи міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
Неподалік Світлодарська та Водяного, російські найманці задіяли гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
Біля Авдіївки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.
Реакція української сторони
“На збройні провокації українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили ворога припинити вогневу активність”, — повідомили у штабі.
Ситуація від початку доби
Станом на 7 годину ранку, 2 листопада, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
По наших позиціях в напрямку Павлополя противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям. “Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну”, — повідомили у штабі.
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