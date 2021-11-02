ООС: бойовики 11 разів порушили "режим тиші", є загиблий

Деталі

Поблизу Новолуганського ворог вісім разів обстрілював позиції наших захисників, застосовуючи міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Неподалік Світлодарська та Водяного, російські найманці задіяли гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Біля Авдіївки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.

Реакція української сторони

“На збройні провокації українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили ворога припинити вогневу активність”, — повідомили у штабі.

Ситуація від початку доби

Станом на 7 годину ранку, 2 листопада, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

По наших позиціях в напрямку Павлополя противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям. “Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну”, — повідомили у штабі.

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