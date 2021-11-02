Накануне газета Washington post сообщила, что Россия восстанавливает наращивание своих войск вблизи украинской границы. Это вызвало обеспокоенность у некоторых официальных лиц в США и Европе, которые отслеживают то, что они считают нерегулярными перемещениями техники и персонала на западном фланге России.
ООС: боевики 11 раз нарушили "режим тишины", есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. За минувшие сутки, 1 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
Вблизи Новолуганского враг восемь раз обстреливал позиции наших защитников, применяя минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Неподалеку от Светлодарска и Водяного, российские наемники задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Возле Авдеевки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм.
Реакция украинской стороны
“На вооруженные провокации, украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили врага прекратить огневую активность”, — сообщили в штабе.
Ситуация от начала суток
По состоянию на 7 часов утра, 2 ноября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
По нашим позициям в направлении Павлополя противник открывал огонь из стрелкового оружия.
Вследствие враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. “Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, который погиб за Украину”, — сообщили в штабе.
Напомним