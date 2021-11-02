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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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ООС: боевики 11 раз нарушили "режим тишины", есть погибший

Киев • УНН

 • 54833 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. За минувшие сутки, 1 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

ООС: боевики 11 раз нарушили "режим тишины", есть погибший

Детали

Вблизи Новолуганского враг восемь раз обстреливал позиции наших защитников, применяя минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Неподалеку от Светлодарска и Водяного, российские наемники задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Возле Авдеевки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм.

Реакция украинской стороны

“На вооруженные провокации, украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили врага прекратить огневую активность”, — сообщили в штабе.

Ситуация от начала суток

По состоянию на 7 часов утра, 2 ноября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

По нашим позициям в направлении Павлополя противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Вследствие враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. “Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, который погиб за Украину”, — сообщили в штабе.

Напомним

Накануне газета Washington post сообщила, что Россия восстанавливает наращивание своих войск вблизи украинской границы. Это вызвало обеспокоенность у некоторых официальных лиц в США и Европе, которые отслеживают то, что они считают нерегулярными перемещениями техники и персонала на западном фланге России.

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