ООС: боевики 11 раз нарушили "режим тишины", есть погибший

Детали

Вблизи Новолуганского враг восемь раз обстреливал позиции наших защитников, применяя минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Неподалеку от Светлодарска и Водяного, российские наемники задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Возле Авдеевки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм.

Реакция украинской стороны

“На вооруженные провокации, украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили врага прекратить огневую активность”, — сообщили в штабе.

Ситуация от начала суток

По состоянию на 7 часов утра, 2 ноября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

По нашим позициям в направлении Павлополя противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Вследствие враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. “Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, который погиб за Украину”, — сообщили в штабе.

Напомним

Накануне газета Washington post сообщила, что Россия восстанавливает наращивание своих войск вблизи украинской границы. Это вызвало обеспокоенность у некоторых официальных лиц в США и Европе, которые отслеживают то, что они считают нерегулярными перемещениями техники и персонала на западном фланге России.