На Донбасі бойовики стягують артилерію до лінії зіткнення - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. На Донбасі бойовики продовжують нарощувати сили та посилюють угруповання артилерії поблизу лінії зіткнення. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Мінооборони, передає УНН.
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“На окремих напрямках противник посилює угруповання артилерії поблизу лінії зіткнення. При цьому, висування самохідних артилерійських установок до замаскованих вогневих позицій здійснюється переважно з настанням темряви”, — повідомляє ГУР.
Деталі
Зокрема, командування ЗС РФ продовжує утримувати на передових позиціях оперативного угруповання російських окупаційних військ значну кількість розвідувально-диверсійних груп, розрахунків протитанкових ракетних комплексів та снайперських пар у готовності.
Крім того, окупанти збільшили кількість розвідувальних постів спостереження за діяльністю українських військових та визначення об’єктів для ведення артилерійського (снайперського) вогню.
Доповнення
За минулу добу, 1 листопада, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.