На Донбасі бойовики стягують артилерію до лінії зіткнення - розвідка

Цитата

“На окремих напрямках противник посилює угруповання артилерії поблизу лінії зіткнення. При цьому, висування самохідних артилерійських установок до замаскованих вогневих позицій здійснюється переважно з настанням темряви”, — повідомляє ГУР.

Деталі

Зокрема, командування ЗС РФ продовжує утримувати на передових позиціях оперативного угруповання російських окупаційних військ значну кількість розвідувально-диверсійних груп, розрахунків протитанкових ракетних комплексів та снайперських пар у готовності.

Крім того, окупанти збільшили кількість розвідувальних постів спостереження за діяльністю українських військових та визначення об’єктів для ведення артилерійського (снайперського) вогню.

Доповнення

За минулу добу, 1 листопада, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.