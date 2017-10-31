На Донбассе боевики обстреляли гражданский автомобиль, водитель погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. На территории временно оккупированного Донбасса, на блок-посту недалеко от Калиновки, оккупанты расстреляли автомобиль гражданского лица, в результате чего водитель погиб. Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.
По информации главного управления разведки Минобороны Украины на захваченных наемниками территориях Донбасса растет количество преступлений и правонарушений совершенных против гражданского населения.
"Сотрудникам так называемой "ГАИ" оккупанты разрешили открывать огонь на поражение по гражданскому транспорту, водители которого, не выполняют требования об остановке. Таким образом, на блок-посту недалеко от населенного пункта Калиновка было расстреляно гражданское авто, что не остановилось на такое требование. Водитель легковушки в результате инцидента погиб", - сообщил А.Лысенко.
Он добавил, что с целью "скрыть" вину за гибель мирного жителя оккупанты пытались ввести местное население в заблуждение обвинив погибшего в причастности к диверсионной деятельности.
Как сообщал УНН, в Брянке Луганской области офицер из числа боевиков застрелил беременную женщину.