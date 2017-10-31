На Донбассе боевики обстреляли гражданский автомобиль, водитель погиб

По информации главного управления разведки Минобороны Украины на захваченных наемниками территориях Донбасса растет количество преступлений и правонарушений совершенных против гражданского населения.

"Сотрудникам так называемой "ГАИ" оккупанты разрешили открывать огонь на поражение по гражданскому транспорту, водители которого, не выполняют требования об остановке. Таким образом, на блок-посту недалеко от населенного пункта Калиновка было расстреляно гражданское авто, что не остановилось на такое требование. Водитель легковушки в результате инцидента погиб", - сообщил А.Лысенко.

Он добавил, что с целью "скрыть" вину за гибель мирного жителя оккупанты пытались ввести местное население в заблуждение обвинив погибшего в причастности к диверсионной деятельности.

Как сообщал УНН, в Брянке Луганской области офицер из числа боевиков застрелил беременную женщину.