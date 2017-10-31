На Донбасі бойовики обстріляли цивільне авто, водій загинув

За інформацією головного управління розвідки Міноборони України на захоплених найманцями територіях Донбасу зростає кількість злочинів і правопорушень скоєних проти цивільного населення.

"Співробітникам так званої "ДАІ" окупанти дозволили відкривати вогонь на ураження по цивільному транспорту, водії якого, не виконують вимоги щодо зупинки. Таким чином, на блок-посту неподалік від населеного пункту Калинівка було розстріляне цивільне авто, яке не зупинилося на таку вимогу. Водій легковика внаслідок інциденту загинув", - повідомив А.Лисенко.

Він додав, що з метою "приховати" провину за загибель мирного жителя окупанти намагались ввести місцеве населення в оману звинувативши загиблого у причетності до диверсійної діяльності.

Як повідомляв УНН, у Брянці Луганської області офіцер з числа бойовиків застрелив вагітну жінку.