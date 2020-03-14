На Донбассе боевики четыре раза нарушали режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано четыре вражеских обстрела. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.
"Об обстановке с начала текущих суток по состоянию на 12:00. На Луганском направлении с полуночи российско-оккупационные войска выпустили 3 мины из миномета калибра 82 мм, а также вели огонь из станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по наших опорных пунктах вблизи Новолуганское", - сказал Праута.
По его словам, после 2 часов ночи на позициях подразделений Объединенных сил недалеко от населенного пункта Шумы разорвались 6 мин 120-го и 24 мины 82-го калибров, противник также применил пулемет большого калибра.
"На Донецком направлении боевики после 6 утра со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и пулеметов обстреляли защитников Березовой", - рассказал Праута.
Также, около 9 утра выпустили 5 мин калибра 82 мм по украинским позициям в районе Старогнатовка.
"По имеющейся на данный момент информации, потерь с нашей стороны нет", - добавил Праута.
Напомним, 13 марта вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.