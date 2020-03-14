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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100853 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104155 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106168 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105117 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113839 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100965 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 105397 просмотра

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На Донбассе боевики четыре раза нарушали режим тишины

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КИЕВ. 14 марта. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано четыре вражеских обстрела. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.

"Об обстановке с начала текущих суток по состоянию на 12:00. На Луганском направлении с полуночи российско-оккупационные войска выпустили 3 мины из миномета калибра 82 мм, а также вели огонь из станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по наших опорных пунктах вблизи Новолуганское", - сказал Праута.

По его словам, после 2 часов ночи на позициях подразделений Объединенных сил недалеко от населенного пункта Шумы разорвались 6 мин 120-го и 24 мины 82-го калибров, противник также применил пулемет большого калибра.

"На Донецком направлении боевики после 6 утра со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и пулеметов обстреляли защитников Березовой", - рассказал Праута.

Также, около 9 утра выпустили 5 мин калибра 82 мм по украинским позициям в районе Старогнатовка.

"По имеющейся на данный момент информации, потерь с нашей стороны нет", - добавил Праута.

Напомним, 13 марта вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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