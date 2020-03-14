ООС: бойовики шість разів обстріляли українські позиції, є поранений

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КИЇВ. 14 березня. УНН. 13 березня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Чотири обстріли були зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:

  • два рази поблизу населеного пункту Лебединське — з мінометів калібру 82 мм ворог випустив 11 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • поруч з населеним пунктом Славне — зі станкового протитанкового гранатомета — 5 пострілів, а також противник здійснив обстріл з великокаліберного кулемета;
  • неподалік Новомихайлівки — зі станкового протитанкового гранатомета — 6 пострілів, а також противник вів вогонь зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив два обстріли, а саме:

  • неподалік Оріхового — з 82-мм міномету — 8 мін;
  • поруч з Кримським — з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Окрім цього, противник здійснив обстріл з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї ділянки розведення № 3 Богданівка-Петрівське. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

Вчора, 13 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

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З початком цієї доби російські окупаційні війська 3 рази обстріляли наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” було зафіксовано один обстріл, а саме:

  • поруч з Березовим — з гранатометів різних систем.

Два обстріли були здійснені у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:

  • поблизу Новолуганського — з міномету калібру 82 мм — 3 міни, а також було зафіксовано вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • неподалік населеного пункту Шуми — зі 120-мм мінометів — 6 мін, 24 міни із мінометів калібру 82 мм, а також противник вів вогонь із великокаліберних кулеметів;

За поточну добу втрат немає.

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