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ООС: бойовики обстріляли українських захисників, є поранений

ООС: бойовики обстріляли українських захисників, є поранений

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції українських захисників поблизу населеного пункту Кримське та здійснили провокації в районі ділянки розведення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

“Противник вів обстріли з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, внаслідок чого один український захисник отримав дотичне осколкове поранення голови”, — йдеться у повідомленні щодо н.п. Кримське.

Зазначається, що евакуаційною технікою військового доставлено до військово-медичного закладу, де йому оперативно було надано належну медичну допомогу.

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Зокрема, 13 березня, “російські окупанти в черговий раз здійснили обстріл ділянки розведення № 3 Богданівка-Петрівське з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї”.

У штабі ООС зазначили, що “такі провокаційні дії збройних формувань Російської Федерації у зазначеному районі цілком очевидно мають на меті примусити підрозділи Об’єднаних сил відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити наших захисників у зриві Мінських домовленостей”.

Нагадаємо, за даними ООН, за період конфлікту на Донбасі загинуло щонайменше 3350 цивільних осіб.

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