Із зони ООС намагалися вивезти арсенал зброї та боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Луганській області попередили нелегальне вивезення гранатометів та крупнокаліберних кулеметів з району проведення ООС. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Служба безпеки України попередила у Луганській області протиправне вивезення арсеналу зброї та боєприпасів з району проведення операції Об’єднаних сил. За попередніми даними слідства, учасники організованого угруповання намагалися нелегально переправити військові засоби ураження з району ООС до інших регіонів нашої країни", - йдеться в повідомленні.
Також вказано, що правоохоронці затримали двох фігурантів на блок-посту на автошляху "Лисичанськ-Бахмут" під час незаконного перевезення зброї на власному мікроавтобусі. Під час огляду транспортного засобу учасників групи співробітники СБУ виявили 3 ручні протитанкові гранатомети РПГ-7В, станковий кулемет НСВ-12,7 "Утьос", 6 кулеметів ПКТ та РПК. Також вилучено маже 3 тисячі бойових набоїв різного калібру.
"Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу", - зазначається в повідомленні.
Окрім того, у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.
Нагадаємо, на Рівненщині оголосили про підозру раніше судимому священику за збут зброї.