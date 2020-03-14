На Донбасі бойовики чотири рази порушували режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано чотири ворожих обстріли. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.
“Щодо обстановки від початку поточної доби станом на 12:00.На Луганському напрямку з о пів ночі російсько-окупаційні війська випустили 3 міни з міномету калібру 82 мм, а також вели вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по наших опорних пунктах поблизу Новолуганського”, — сказав Праута.
За його словами, після 2-ї години ночі на позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік населеного пункту Шуми розірвалися 6 мін 120-го та 24 міни 82-го калібрів, противник також застосував кулемет великого калібру.
“На Донецькому напрямку бойовики після 6-ї ранку зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та кулеметів обстріляли захисників Березового”, — розповів Праута.
Також, близько 9-ї випустили 5 мін калібру 82 мм по українським позиціях в районі Старогнатівки.
“За наявною на цей час інформацією, втрат з нашого боку немає”, — додав Праута.
Нагадаємо, 13 березня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.