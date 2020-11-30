На Донбассе 65 локаций обустроят солнечными электростанциями: подписан меморандум

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. В понедельник состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам реализации социальной благотворительной программы по восстановлению благосостояния жителей и развития территориальных громад Донецкой и Луганской областей Украины между Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и акционерным НАК "Нафтогаз Украины", передает корреспондент УНН.

Так, подписантами выступили вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, а также председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Идея проекта в том, чтобы в 65 локациях - это около 19 населенных пунктов, состоится как раз установка систем солнечных панелей. Пилот уже начался на КПВВ "Счастье", где было открыто соответствующую инфраструктуру. Следующее - это будет Новотроицкое в Донецкой области, затем Станица Луганская, и дальше будем двигаться по Донецкой и Луганской области ... Это - объекты социальной инфраструктуры - детские сады, школы, больницы и т.д., в том числе КПВВ", - отметил Резников.

Коболев уточнил, что около 65 объектов предлагается оборудовать фотоэлектрическими элементами.

"Средства на этот проект выделял Нафтогаз речь идет примерно о 100 млн грн", - сказал он.

После выступления оба подписали меморандум в режиме онлайн. На документе уже стояли подписи глав Донецкой и Луганской ОГА.

Как сообщал УНН, Минреинтеграции в начале ноября обеспечило открытие новых КПВВ в Счастье и в Золотом.

В то же время за день до официального открытия КПВВ, украинская делегация в ТКГ заявила, что Россия сорвала открытие КПВВ на Донбассе. Уже 10 ноября ожидания подтвердились и боевики действительно заблокировали пропуск через КПВВ.

По состоянию на 27 ноября фактический пропуск граждан осуществлялся только в двух КПВВ.

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