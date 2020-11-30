На Донбасі 65 локацій облаштують сонячними електростанціями: підписано меморандум

Так, підписантами виступили віце-прем’єр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, а також голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв.

“Ідея проекту в тому, щоб у 65 локаціях — це близько 19 населених пунктів, відбудеться як раз встановлення систем сонячних панелей. Пілот вже почався на КПВВ „Щастя“, де було відкрито відповідну інфраструктуру. Наступне — це буде Новотроїцьке в Донецькій області, потім Станиця Луганська, і далі рухатимемось по Донецькій і Луганській області... Це — об’єкти соціальної інфраструктури — дитячі садочки, школи, лікарні тощо, в тому числі КПВВ”, — зазначив Резніков.

Коболєв уточнив, що приблизно 65 об’єктів пропонується обладнати фотоелектричними елементами.

“Кошти на цей проект виділяв Нафтогаз, мова йде приблизно про 100 млн грн”, — сказав він.

Після виступу од=бидва підписали меморандум в режимі онлайн. На документі вже стояли підписи голів Донецької та Луганської ОДА.

Як повідомляв УНН, Мінреінтеграції на початку листопада забезпечило відкриття нових КПВВ у Щасті та у Золотому.

Водночас за день до офіційного відкриття КПВВ, українська делегація в ТКГ заявила, що Росія зірвала відкриття КПВВ на Донбасі. Вже 10 листопада очікування підтвердилися й бойовики справді заблокували пропуск через КПВВ.

Станом на 27 листопада фактичний пропуск громадян здійснювався лише у двох КПВВ.