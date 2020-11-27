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КПВВ на Донбасі: прикордонники розповіли, скільки людей сьогодні перетнули лінію розмежування

КПВВ на Донбасі: прикордонники розповіли, скільки людей сьогодні перетнули лінію розмежування

Київ • УНН

 • 13226 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. У двох контрольних пунктах в’їзду-виїзду, які сьогодні працювали на Донбасі, сумарно лінію розмежування перетнуло 1733 особи. Про це УНН розповів речник Східного регіонального управління ДПСУ Юрій Трубачов.

"Як і завжди, сьогодні всі сім КПВВ працювали у штатному режимі з 08:00 до 16:00. Проте, фактичний пропуск громадян здійснювався лише у двох. У контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" було оформлено 1099 осіб до тимчасово окупованої території, з ТОТ — 444 особи", - зазначив Трубачов.

За словами прикордонника, на КПВВ "Новотроїцьке", де пропуск осіб відбувається лише у понеділок та п'ятницю, сьогодні 119 осіб та 23 транспортних засобів відправилися на тимчасово окуповану територію, а з ТОТ на підконтрольну ділянку — 71 осіб та 13 транспортних засобів. У решті КПВВ пропускних операцій не було здійснено.

Нагадаємо, бойовики розблокували лише два пункти пропуску на Донбасі.

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