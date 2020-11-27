Ситуація на КПВВ: бойовики розблокували лише два пункти пропуску на Донбасі

“За рішенням командувача операції Об’єднаних сил КПВВ на лінії розмежування функціонують щоденно з 08.00 до 16.00. Проте, фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" - щодобово та "Новотроїцьке", в якому представники окупаційної влади розблоковують рух двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю. На решті визначених дорожніх коридорів проросійські збройні формування продовжують блокування руху людей через лінію розмежування”, - повідомили прикордонники.

Зазначається, що протягом тижня співробітники Держприкордонслужби України оформили:

- в КПВВ "Станиця Луганська" на вхід з тимчасово окупованої території України – 5809 осіб, на вихід – 5648 осіб;

- в КПВВ "Новотроїцьке" – на виїзд до ТОТУ оформлено 226 громадян та 39 транспортних засобів, на в’їзд – 124 особи та 21 транспортний засіб;

Станом на 12.00 сьогодні оформлено у КПВВ "Станиця Луганська" на вхід з тимчасово окупованої території України – 334 особи, на вихід – 716 осіб, а також у КПВВ "Новотроїцьке" – на виїзд до ТОТУ оформлено 55 громадян та 12 транспортних засобів, на в’їзд – 9 осіб та 1 транспортний засіб.

Крім того, за даними ДПСУ, протягом тижня до тимчасово окупованої території України міжнародними організаціями доправлено гуманітарні вантажі. Так, через КПВВ "Новотроїцьке" проїхали 4 вантажівки від Міжнародного комітету Червоного Хреста та 7 транспортних засобів від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Загальна вага гуманітарної допомоги склала майже 133,5 тонни.

Нагадаємо, 9 листопада, за день до офіційного відкриття двох нових КПВВ на Донбасі, українська делегація в ТКГ заявила, що Росія зірвала відкриття пунктів пропуску.

Блокування КПВВ триває до сьогоднішнього дня, уже понад два тижні.