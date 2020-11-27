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Ситуация на КПВВ: боевики разблокировали только два пункта пропуска на Донбассе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Несмотря на то, что на Донбассе функционирует семь КПВВ, фактический пропуск граждан осуществлялся только в пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" - ежесуточно и "Новотроицкое" - дважды в неделю. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"По решению командующего операции Объединенных сил КПВВ на линии разграничения функционируют ежедневно с 08.00 до 16.00. Однако, фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" - ежесуточно и "Новотроицкое", в котором представители оккупационной власти разблокируют движение дважды в неделю в понедельник и пятницу. На остальных определенных дорожных коридорах пророссийские вооруженные формирования продолжают блокирование движения людей через линию разграничения", - сообщили пограничники.

Отмечается, что в течение недели сотрудники Госпогранслужбы Украины оформили:

- в КПВВ "Станица Луганская" на вход со временно оккупированной территории Украины - 5809 человек, на выход - 5648 человек;

- в КПВВ "Новотроицкое" - на выезд в ВОТУ оформлено 226 граждан и 39 транспортных средств, на въезд - 124 человека и 21 транспортное средство;

По состоянию на 12.00 сегодня оформлено в КПВВ "Станица Луганская" на вход со временно оккупированной территории Украины - 334 человека, на выход - 716 человек, а также в КПВВ "Новотроицкое" - на выезд в ВОТУ оформлено 55 граждан и 12 транспортных средств, на въезд - 9 человек и 1 транспортное средство.

Кроме того, по данным ГПСУ, в течение недели на временно оккупированные территории Украины международными организациями доставлены гуманитарные грузы. Так, через КПВВ "Новотроицкое" проехали 4 грузовика от Международного комитета Красного Креста и 7 транспортных средств от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Общий вес гуманитарной помощи составил почти 133,5 тонны.

Напомним, 9 ноября, за день до официального открытия двух новых КПВВ на Донбассе, украинская делегация в ТКГ заявила, что Россия сорвала открытие пунктов пропуска.

Блокировка КПВВ продолжается до сегодняшнего дня, уже более двух недель.

Украинские Национальные Новости

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