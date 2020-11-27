КПВВ на Донбассе: пограничники рассказали, сколько людей сегодня пересекли линию разграничения
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В двух контрольных пунктах въезда-выезда, которые сегодня работали на Донбассе, суммарно линию разграничения пересекло 1733 человека. Об этом УНН рассказал представитель Восточного регионального управления ГПСУ Юрий Трубачев.
"Как и всегда, сегодня все семь КПВВ работали в штатном режиме с 08:00 до 16:00. Однако, фактический пропуск граждан осуществлялся только в двух. В контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" было оформлено 1099 человек на временно оккупированную территорию, с ВОТ - 444 человека", - отметил Трубачев.
По словам пограничника, на КПВВ "Новотроицкое", где пропуск лиц происходит только в понедельник и пятницу, сегодня 119 человек и 23 транспортных средства отправились на временно оккупированную территорию, а с ВОТ на подконтрольный участок - 71 человек и 13 транспортных средств. В остальных КПВВ пропускных операций не был осуществлен.
Напомним, боевики разблокировали только два пункта пропуска на Донбассе.