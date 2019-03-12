На Днестровской ГАЭС на ремонтников упала опора

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 110925 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 115193 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 117852 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 118385 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 148187 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116282 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140896 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145079 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130437 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130442 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
На Днестровской ГАЭС на ремонтников упала опора

На Днестровской ГАЭС на ремонтников упала опора

Киев  •  УНН

 • 7882 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Вследствие ремонтных работ на Днестровской ГАЭС пострадали два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции в Черновицкой области. 

"12 марта в полицию поступило сообщение от дежурного УГСЧС в Черновицкой области о том, что на территории Днестровской ГАЭС, расположенной в селе Васильевка Сокирянского района, произошел обвал опалубки второй подводной штольни. В результате было заблокировано двух рабочих, которые проводили работы. Бригада горной спасательных службы вытянула работников из штольни и передала медицинским работникам. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Сокирянского отделения полиции ", - сообщили УНН.

Как сообщал УНН, на Закарпатье под Ужгородом от сильного ветра упал крышу Невицкого замка.

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