На Днестровской ГАЭС на ремонтников упала опора

"12 марта в полицию поступило сообщение от дежурного УГСЧС в Черновицкой области о том, что на территории Днестровской ГАЭС, расположенной в селе Васильевка Сокирянского района, произошел обвал опалубки второй подводной штольни. В результате было заблокировано двух рабочих, которые проводили работы. Бригада горной спасательных службы вытянула работников из штольни и передала медицинским работникам. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Сокирянского отделения полиции ", - сообщили УНН.



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