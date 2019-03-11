На Закарпатті від сильного вітру впав дах Невицького замку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. На Закарпатті під Ужгородом від сильного вітру впав дах Невицького замку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook сторінку Невицького замку.
Сьогодні зранку, 11 березня, користувачі соцмережі почали публікувати фотографії аварійного даху Невицького замку, який від сильного вітру хитався. Згодом з’явились фото, де будівля була вже без даху. Аварійний дах впав через сильні вітри.
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Тим часом на офіційному сайті Закарпатської обласної адміністрації повідомляється, що цього року планувалась реставрація пам’ятки архітектури національного значення — Невицького замку.
“Цього року за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, обласна державна адміністрація планує реалізувати проект “Розвиток інфраструктури у сфері туризму і рекреації Закарпаття шляхом реставрації пам’ятки архітектури національного значення — Невицького замку (перша черга невідкладних робіт)”, — повідомляє ОДА.
Загальна сума фінансування проекту складає 10,5 млн грн. Передбачається, що розпорядженням Кабінету Міністрів України проект буде профінансований, як відібраний Комісією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
“Найближчим часом облдержадміністрація приступає до реставраційних робіт, перший етап яких передбачає демонтаж аварійної вежі-донжону, яка в будь-який момент може обвалитися”, — йдеться у повідомленні.
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