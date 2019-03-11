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7 марта, 17:42 • 115511 просмотра

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7 марта, 15:45 • 118170 просмотра

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7 марта, 13:58 • 118696 просмотра

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7 марта, 08:52 • 148699 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116340 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140936 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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На Закарпатье от сильного ветра обрушилась крыша Невицкого замка

На Закарпатье от сильного ветра обрушилась крыша Невицкого замка

Киев  •  УНН

 • 9577 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. На Закарпатье под Ужгородом от сильного ветра обрушилась крыша Невицкого замка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook страницу Невицкого замка.

Сегодня утром, 11 марта, пользователи соцсети начали публиковать фотографии аварийного крыши Невицкого замка, который от сильного ветра шатался. Впоследствии появились фото, где здание было уже без крыши. Аварийная крыша упала из-за сильных ветров.

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Между тем на официальном сайте Закарпатской областной администрации сообщается, что в этом году планировалось реставрация памятника архитектуры национального значения - Невицкого замка.

"В этом году за счет средств государственного бюджета, полученных от Европейского Союза, областная государственная администрация планирует реализовать проект "Развитие инфраструктуры в сфере туризма и рекреации Закарпатья путем реставрации памятника архитектуры национального значения - Невицкого замка (первая очередь неотложных работ)", - сообщает ОГА.

Общая сумма финансирования проекта составляет 10,5 млн грн. Предполагается, что распоряжением Кабинета Министров Украины проект будет профинансирован, как отобранный комиссией Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

"В ближайшее время облгосадминистрация приступает к реставрационным работам, первый этап которых предусматривает демонтаж аварийной башни-донжона, которая в любой момент может обвалиться", - говорится в сообщении.

Напомним, в городе Чертков на улице Шевченко сильный ветер сорвал кровлю из здания отеля.

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