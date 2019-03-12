На Дністровській ГАЕС на ремонтників впала підпора
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Внаслідок ремонтних робіт на Дністровській ГАЕС постраждало двоє людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції в Чернівецькій області
"12 березня до поліції надійшло повідомлення від чергового УДСНС в Чернівецькій області про те, що на території Дністровської ГАЕС, що розташована в селі Василівка Сокирянського району, стався обвал опалубки другої підводної штольні. Внаслідок чого було заблоковано двох робітників, які проводили роботи. Бригада гірської-рятувальної служби витягнула працівників зі штольні та передала медичним працівникам. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Сокирянського відділення поліції", - повідомили УНН.
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