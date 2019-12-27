В Днепропетровской области разоблачили контрабандный трафик стероидов из Восточной Азии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Днепропетровской области правоохранители блокировали деятельность организованной группировки, которая специализировалась на контрабанде оптовых партий запрещенных сильнодействующих препаратов на территорию нашего государства. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным спецслужбы, участники группы наладили незаконную переправку из-за границы метандиенона для изготовления фальсифицированных медсредств и их продажи. Товар они получали от своих сообщников из одной из стран Восточной Азии через сервисы международной почтовой связи. Для сокрытия противоправной деятельности, дельцы использовали посредников, забирали посылки из почтовых отделений и доставляли их заказчикам.
Полученные препараты фигуранты дела доставляли в подпольную лабораторию для переработки в конечный продукт в виде таблеток и инъекций. Готовую продукцию злоумышленники нелегально переправляли международной почтой в ЕС. Иностранных клиентов они подыскивали через Интернет. Также дельцы реализовывали товар на территории Украины, используя разветвленную сеть дилеров. По оперативной информации, среднемесячный доход участников группировки составлял почти полмиллиона гривен.
Во время обысков правоохранители обнаружили в помещениях фигурантов дела и подпольной лаборатории больше килограмма сырья для изготовления анаболиков и готовый контрафакт на сумму около 700 тысяч гривен. Также изъято специальное оборудование для фасовки и пломбирования фальсифицированных медпрепаратов.
Сейчас решается вопрос об осуществлении сообщения о подозрении двум организаторам контрабандного трафика - жителям региона и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, открытого по ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к деятельности группировки.
Напомним, в Черновцах Служба безопасности Украины блокировала функционирование переездной нарколаборатории по производству амфетамина.