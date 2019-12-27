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На Дніпропетровщині викрили контрабандний трафік стероїдів зі Східної Азії

На Дніпропетровщині викрили контрабандний трафік стероїдів зі Східної Азії

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. У Дніпропетровській області правоохоронці блокували діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на контрабанді оптових партій заборонених сильнодіючих препаратів на територію нашої держави. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

За даними спецслужби, учасники групи налагодили незаконне переправлення із-за кордону метандієнону для виготовлення фальсифікованих медзасобів та їх продажу. Товар вони отримували від своїх спільників із однієї з країн Східної Азії через сервіси міжнародного поштового зв’язку. Для приховування протиправної діяльності, ділки використовували посередників, які забирали посилки з поштових відділень та доставляли їх замовникам.

Отримані препарати фігуранти справи доправляли до підпільної лабораторії для переробки у кінцевий продукт у вигляді пігулок та ін’єкцій. Готову продукцію зловмисники нелегально переправляли міжнародною поштою до ЄС. Іноземних клієнтів вони підшукували через мережу Інтернет. Також ділки реалізовували товар на території України, використовуючи розгалужену мережу дилерів. За оперативною інформацією, середньомісячний прибуток учасників угруповання становив майже півмільйона гривень. 

Під час обшуків правоохоронці виявили у помешканнях фігурантів справи та підпільній лабораторії більше кілограму сировини для виготовлення анаболіків і готовий контрафакт на суму близько 700 тисяч гривень. Також вилучено спеціальне обладнання для фасування і пломбування фальсифікованих медпрепаратів. 

Наразі вирішується питання щодо здійснення повідомлення про підозру двом організаторам контрабандного трафіку – мешканцям регіону та обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, відкритого за ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до діяльності угруповання.

Нагадаємо, у Чернівцях Служба безпеки України блокувала функціонування переїзної нарколабораторії із виробництва амфетаміну.

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