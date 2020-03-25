В Днепропетровской области ветеранам футбола будут доставлять продукты питания и лекарства
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Ассоциация футбола Днепропетровской области присоединилась к борьбе с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ассоциации.
Так, от вчера, 24 марта, каждый ветеран днепропетровского футбола, который нуждается в неотложной помощи в доставке продуктов питания и лекарств, может обратиться за помощью к ассоциации.
В ассоциации напомнили, что наиболее уязвимыми к коронавирусу являются люди пожилого возраста.
"Поэтому мы призываем наших ветеранов сидеть дома и обращаться за помощью к нам", - говорится в сообщении.
В ассоциации также предоставили контакты лица, через которое ветераны могут попросить помощи.
Детали - по ссылке: afdo.com.ua.
Напомним, тренеры украинского футбола и сотрудники УАФ отказываются от части зарплат: средства направят на борьбу с коронавирусом.