На Дніпропетровщині ветеранам футболу доставлятимуть продукти харчування та ліки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Асоціація футболу Дніпропетровської області долучилася до боротьби з коронавірусом, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби асоціації.
Так, від учора, 24 березня, кожен ветеран дніпропетровського футболу, який потребує невідкладної допомоги у доставці продуктів харчування та ліків, може звернутися за допомогою до асоціації.
У асоціації нагадали, що найбільш вразливими до коронавірусу є люди літнього віку.
"Тому ми закликаємо наших ветеранів сидіти вдома та звертатися за допомогою до нас", - йдеться у повідомленні.
У асоціації також надали контакти особи, через яку ветерани можуть попросити допомоги.
Деталі – за посиланням: afdo.com.ua.
Нагадаємо, тренери українського футболу і співробітники УАФ відмовляються від частини зарплат: кошти направлять на боротьбу з коронавірусом.