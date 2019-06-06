В Днепропетровской области заключенные устроили бунт в колонии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. В Пятихатской исправительной колонии произошел бунт заключенных. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
В колонии строгого режима в с. Красноивановка, Пятихатского района произошли массовые беспорядки заключенных. Началось с того, что несколько заключенных не вышли на вечернюю проверку, после этого их поддержали еще не менее сотни заключенных.
Заключенные протестовали против ненадлежащих условий содержания. Они выбросили и подожгли матрасы.
Пожар удалось потушить, Информации о пострадавших нет. Пока не известно решена ли ситуация.
По данному факту начато расследование. Ведется проверка.
Как сообщал УНН, в Одессе после бунта из колонии начали этапировать заключенных .