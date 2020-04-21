В Днепропетровской области сын отсек голову отцу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В одном из сел Днепропетровской области произошло ужасное убийство: сын убил отца и отсек ему голову. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Происшествие произошло 19 апреля. 46-летний мужчина напал на своего прикованного к постели 81-летнего отца, убил и отсек ему голову кухонным ножом.
Устанавливаются обстоятельства и мотивы совершения преступления. Но по предварительной информации нападающий находился на учете в психиатрической больнице.
Сейчас он задержан. Расследование по уголовному производства продолжается (ст. 115 УК Украины — умышленное убийство).
Как сообщал УНН, в столице мужчину насмерть забили лопатой.