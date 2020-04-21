В Днепропетровской области сын отсек голову отцу

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 36091 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 80459 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 101990 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128224 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128829 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 172260 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121734 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 157496 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104928 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103066 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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В Днепропетровской области сын отсек голову отцу

В Днепропетровской области сын отсек голову отцу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. В одном из сел Днепропетровской области произошло ужасное убийство: сын убил отца и отсек ему голову. Об этом сообщили УНН правоохранители.

Происшествие произошло 19 апреля. 46-летний мужчина напал на своего прикованного к постели 81-летнего отца, убил и отсек ему голову кухонным ножом.

Устанавливаются обстоятельства и мотивы совершения преступления. Но по предварительной информации нападающий находился на учете в психиатрической больнице.

Сейчас он задержан. Расследование по уголовному производства продолжается (ст. 115 УК Украины — умышленное убийство).

Как сообщал УНН, в столице мужчину насмерть забили лопатой.

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