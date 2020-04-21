На Дніпропетровщині син відсік голову батькові
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. В одному з сіл Дніпропетровської області сталося жахливе вбивство: син вбив батька та відсік йому голову. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Подія сталася 19 квітня. 46-річний чоловік напав на свого прикутого до ліжка 81-річного батька, вбив та відсік йому голову кухонним ножем.
Наразі встановлюються обставини та мотиви скоєння злочину. Але за попередньою інформацією нападник перебував на обліку у психіатричній лікарні.
Наразі він затриманий. Розслідування у кримінальному провадження триває (ст. 115 КК України – Умисне вбивство).
Як повідомляв УНН, у столиці чоловіка на смерть забили лопатою.