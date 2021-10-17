В Днепропетровской области машина скорой "влетела" в микроавтобус: есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. В результате столкновения маршрутного междугороднего микроавтобуса и автомобиля экстренной медицинской помощи в Днепропетровской области пострадали 6 пассажиров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Детали
ДТП произошло 16 октября в поселке Пидлужжя Верхнеднепровской городской территориальной общины Каменского района. Вечером спасатели получили сообщение о ДТП с участием автомобиля экстренной медицинской помощи "Citroen Jamper" и маршрутного междугородной микроавтобуса "Volkswagen LT-35".
Авария произошла на 340 километре автодороги национального значения Н-08. Микроавтобус двигался по маршруту "Кременчуг-Днепр".
Цитата
"От удара "Volkswagen" съехал в кювет и перевернулся на бок. На момент столкновения в маршрутке находилось 11 человек, в транспортном средстве медиков находились 3 работника. В результате ДТП пострадали 6 пассажиров маршрутного такси. Троих пострадавших женщин (2000, 1996, 1967 годов рождения) и двух пострадавших мужчин 1983 года рождения госпитализировали в Каменскую городскую больницу скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что у всех пострадавших травмы легкой степени тяжести (ушибы различных частей тела). Еще одна пострадавшая, женщина 2000 года рождения от госпитализации отказалась.
Напомним
16 октября в Днепре во время ДТП авто опрокинуло вверх дном, пострадали 2 человека. ДТП произошло с участием легкового автомобиля "Opel-Omega". Предварительно установлено, что водитель транспортного средства не справился с управлением и перевернулся на проезжей части. В результате происшествия пострадали 2 человека. Мужчины госпитализированы.