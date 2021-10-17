На Дніпропетровщині машина швидкої “влетіла” у мікроавтобус: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Внаслідок зіткнення маршрутного міжміського мікроавтобусу та автомобіля екстреної медичної допомоги на Дніпропетровщині постраждали 6 пасажирів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
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ДТП сталася 16 жовтня в селищі Підлужжя Верхньодніпровської міської територіальної громади Кам’янського району. Ввечері рятувальники отримали повідомлення про ДТП за участі автомобіля екстреної медичної допомоги “Citroen Jamper” та маршрутного міжміського мікроавтобусу “Volkswagen LT-35”.
Аварія сталася на 340 кілометрі автошляху національного значення Н-08. Мікроавтобус рухався за маршрутом “Кременчук-Дніпро”.
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“Від удару „Volkswagen“ з’їхав у кювет та перекинувся на бік На момент зіткнення в маршрутці перебувало 11 людей, в транспортному засобі медиків знаходилось 3 працівника. Внаслідок ДТП постраждало 6 пасажирів маршрутного таксі. Трьох постраждалих жінок (2000, 1996, 1967 років народження) та двох постраждалих чоловіків 1983 року народження госпіталізовано до Кам’янської міської лікарні швидкої медичної допомоги для подальшого обстеження”, — йдеться в повідомленні.
Попередньо встановлено, що у всіх постраждалих травми легкої ступені тяжкості (забої різних частин тіла). Ще одна постраждала, жінка 2000 року народження від госпіталізації відмовилась.
Нагадаємо
16 жовтня у Дніпрі під час ДТП авто перекинуло вверх дном, постраждало 2 людини. ДТП сталася за участю легкового автомобіля “Opel-Omega”. Попередньо встановлено, що водій транспортного засобу не впорався з керуванням та перекинувся на проїжджій частині. Внаслідок події постраждало 2 людини. Чоловіків госпіталізовано.