У Дніпрі авто у ДТП перекинулось догори низом, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У Дніпрі під час ДТП авто перекинуло вверх дном, постраждало 2 людини, передає УНН із посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.
Деталі
16-го жовтня о 20:58 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди яка сталась на вулиці Велика Діївська Новокодацького району міста Дніпро, перекинувся легковий автомобіль.
По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля “Opel-Omega”. Попередньо встановлено, що водій транспортного засобу не впорався з керуванням та перекинувся на проїжджій частині.
Внаслідок події постраждало 2 людини. Чоловіків госпіталізовано працівниками екстреної медичної допомоги до Дніпровської міської клінічної лікарні № 16. Загрози життю потерпілих немає.
Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.
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