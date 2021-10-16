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У Дніпрі авто у ДТП перекинулось догори низом, є постраждалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У Дніпрі під час ДТП авто перекинуло вверх дном, постраждало 2 людини, передає УНН із посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

Деталі

16-го жовтня о 20:58 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди яка сталась на вулиці Велика Діївська Новокодацького району міста Дніпро, перекинувся легковий автомобіль.

По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля “Opel-Omega”. Попередньо встановлено, що водій транспортного засобу не впорався з керуванням та перекинувся на проїжджій частині.

Внаслідок події постраждало 2 людини. Чоловіків госпіталізовано працівниками екстреної медичної допомоги до Дніпровської міської клінічної лікарні № 16. Загрози життю потерпілих немає.

Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо

У ДТП на Закарпатті загинули четверо осіб, серед них патрульний та прикордонник.

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