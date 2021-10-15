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У ДТП на Закарпатті загинули четверо осіб, серед них патрульний та прикордонник

У ДТП на Закарпатті загинули четверо осіб, серед них патрульний та прикордонник

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. У результаті аварії у Мукачівському районі Закарпатської області загинули четверо осіб, серед них патрульний поліцейський та прикордонник, пише УНН з посиланням на повідомлення відомств.

Деталі

У поліції Закарпатської області повідомили, що: “водій автомобіля „Renault“ зіткнувся з евакуатором, який в той момент саме чіпляв автівку, яка кількома годинами раніше на цьому ж місці потрапила в ДТП — в’їхала на узбіччі в електроопору. На місці події в той час перебувала слідчо-оперативна група поліції та наряд групи швидкого реагування, які забезпечували безпеку руху під час оформлення ДТП та роботи евакуатора”.

Одразу після зіткнення автомобіль “Renault” загорівся, пожежу локалізували співробітники ДСНС.

“На місці події загинули всі четверо осіб, які перебували в палаючому легковику. Зараз вже відомо, що керував автомобілем співробітник Управління патрульної поліції в Закарпатській області, його пасажирами були військовослужбовець Чопського прикордонного загону та двоє дівчат віком 17 та 18 років. Усі загиблі мешканці міста Чоп. Численні травми отримав і 44-річний водій евакуатора. Його госпіталізували до районної лікарні. Попередньо медики діагностували у нього внутрішньо-черепну травму та перелом черепа”, — повідомила поліція.

Згодом Патрульна поліція додала, що: “у дорожньо-транспортній пригоді загинув колега, патрульний управління патрульної поліції в Закарпатській області лейтенант поліції Ігор Марчишак. До лав поліції він приєднався у 2017 році, відтоді гідно служив українському народові. Ігорю був лише 21 рік”.

У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби повідомили, що у цій ДТП загинув прикордонник Чопського прикордонного загону.

“Сьогодні вночі, перебуваючи на вихідному, старший сержант Балюк потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Чоп — Мукачево, поблизу села Великі Лучки Мукачівського району. Він, двоє інших пасажирів та водій транспортного засобу загинули на місці. Юрій Балюк служив у Державній прикордонній службі України з 2020 року. Йому було лише 25 років”, — зазначили у відомстві.

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