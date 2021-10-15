В ДТП на Закарпатье погибли четыре человека, среди них патрульный и пограничник
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. В результате аварии в Мукачевском районе Закарпатской области погибли четыре человека, среди них патрульный полицейский и пограничник, пишет УНН со ссылкой на сообщение ведомств.
Детали
В полиции Закарпатской области сообщили, что: “водитель автомобиля „Renault“ столкнулся с эвакуатором, который в тот момент цеплял машину, несколькими часами ранее на этом же месте попавшую в ДТП — въехала на обочине в электроопору. На месте происшествия в то время находилась следственно-оперативная группа полиции и наряд группы быстрого реагирования, которые обеспечивали безопасность движения во время оформления ДТП и работы эвакуатора”.
Сразу после столкновения автомобиль “Renault” загорелся, пожар локализировали сотрудники ГСЧС.
“На месте происшествия погибли все четыре человека, находившиеся в горящей легковушке. Сейчас уже известно, что управлял автомобилем сотрудник Управления патрульной полиции в Закарпатской области, его пассажирами были военнослужащий Чопского пограничного отряда и две девушки 17 и 18 лет. Все погибшие жители города Чоп. Многочисленные травмы получил и 44-летний водитель эвакуатора. Его госпитализировали в районную больницу. Предварительно медики диагностировали у него внутренне черепную травму и перелом черепа”, — сообщила полиция.
Далее Патрульная полиция добавила, что: “в дорожно-транспортном происшествии погиб сотрудник, патрульный управления патрульной полиции в Закарпатской области лейтенант полиции Игорь Марчишак. В ряды полиции он присоединился в 2017 году, с тех пор достойно служил украинскому народу. Игорю был всего 21 год”.
В Западном региональном управлении Госпогранслужбы сообщили, что в этом ДТП погиб пограничник Чопского пограничного отряда.
“Сегодня ночью, находясь на выходном, старший сержант Балюк попал в дорожно-транспортное происшествие на автодороге Чоп — Мукачево, вблизи села Большие Лучки Мукачевского района. Он, двое других пассажиров и водитель транспортного средства погибли на месте. Юрий Балюк служил в Государственной пограничной службе Украины с 2020 года. Ему было всего 25 лет”, — отметили в ведомстве.