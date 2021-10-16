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В Днепре авто в ДТП перевернулось вверх дном, есть пострадавшие

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 октября. УНН. В Днепре во время ДТП авто опрокинулось вверх дном, пострадали два человека, передает УНН со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Детали

16 октября в 20:58 в Службу спасения “101” поступило сообщение о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия которая произошла на улице Большая Диивська Новокодацького района города Днепр, перевернулся легковой автомобиль.

По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля “Opel-Omega”. Предварительно установлено, что водитель транспортного средства не справился с управлением и перевернулся на проезжей части.

В результате происшествия пострадали 2 человека. Мужчины госпитализированы работниками экстренной медицинской помощи в Днепровской городской клинической больницы № 16. Угрозы жизни пострадавших нет.

Детали ДТП устанавливают правоохранительные органы.

Напомним

В ДТП на Закарпатье погибли четыре человека, среди них патрульный и пограничник.

Украинские Национальные Новости

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