В Днепропетровской области мужчина бросил в полицейских гранату
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Сегодня, 17 марта, в Криничанском районе, вблизи г. Вольногорск, при проверке полицейскими документов подозрительного автомобиля, мужчина бросил в них гранату. Один полицейский госпитализирован. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
"Инцидент произошел 17 марта во время патрулирования группы реагирования патрульной полиции в Криничанском районе, вблизи г. Вольногорск. Полицейские получили информацию о передвижении подозрительного автомобиля. Остановив водителя, правоохранители начали проверку его документов и в этот момент мужчина бросил в сторону полицейских гранату и начал бежать", - говорится в сообщении.
Во время преследования полицейские применили табельное огнестрельное оружие. Раненого беглеца задержали и изъяли у него еще одну гранату. Им оказался ранее судимый 32-летний местный житель.
В результате взрыва боеприпаса полицейского доставили в больницу. Его напарники Игорь Фургала и Николай Чумак среагировали мгновенно и задержали злоумышленника.
За посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа задержанному грозит лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишением свободы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Напомним, житель Днепра напал на патрульного, когда полиция прибыла на вызов о домашнем насилии, поступившего от жены нападающего.