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На Дніпропетровщині чоловік кинув у поліцейських гранату

Київ • УНН

 • 10944 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Сьогодні, 17 березня, в Криничанському районі, поблизу м. Вільногірськ, під час перевірки поліцейськими документів підозрілого автомобіля, чоловік кинув у них гранату. Одного поліцейського госпіталізовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

На Дніпропетровщині чоловік кинув у поліцейських гранату

“Подія трапилась 17 березня під час патрулювання групи реагування патрульної поліції в Криничанському районі, поблизу м. Вільногірськ. Поліцейські отримали інформацію про пересування підозрілого автомобіля. Зупинивши водія, правоохоронці почали перевірку його документів та в цей момент чоловік кинув в бік поліцейських гранату й почав тікати”, — йдеться у повідомленні.

Під час переслідування поліцейські застосували табельну вогнепальну зброю. Пораненого втікача затримали та вилучили в нього ще одну гранату. Ним виявився раніше засуджений 32-річний місцевий мешканець.

Внаслідок вибуху боєприпасу поліцейського доставлено до лікарні. Його напарники Ігор Фургало та Микола Чумак зреагували миттєво й затримали зловмисника.

За посягання на життя працівника правоохоронного органу затриманому загрожує позбавлення волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічне позбавленням волі. На місці події працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, мешканець Дніпра напав на патрульного, коли поліція прибула на виклик про домашнє насилля, що надійшов від дружини нападника.

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