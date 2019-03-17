На Дніпропетровщині чоловік кинув у поліцейських гранату

КИЇВ. 17 березня. УНН. Сьогодні, 17 березня, в Криничанському районі, поблизу м. Вільногірськ, під час перевірки поліцейськими документів підозрілого автомобіля, чоловік кинув у них гранату. Одного поліцейського госпіталізовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.