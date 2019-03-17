На Дніпропетровщині чоловік кинув у поліцейських гранату
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Сьогодні, 17 березня, в Криничанському районі, поблизу м. Вільногірськ, під час перевірки поліцейськими документів підозрілого автомобіля, чоловік кинув у них гранату. Одного поліцейського госпіталізовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
“Подія трапилась 17 березня під час патрулювання групи реагування патрульної поліції в Криничанському районі, поблизу м. Вільногірськ. Поліцейські отримали інформацію про пересування підозрілого автомобіля. Зупинивши водія, правоохоронці почали перевірку його документів та в цей момент чоловік кинув в бік поліцейських гранату й почав тікати”, — йдеться у повідомленні.
Під час переслідування поліцейські застосували табельну вогнепальну зброю. Пораненого втікача затримали та вилучили в нього ще одну гранату. Ним виявився раніше засуджений 32-річний місцевий мешканець.
Внаслідок вибуху боєприпасу поліцейського доставлено до лікарні. Його напарники Ігор Фургало та Микола Чумак зреагували миттєво й затримали зловмисника.
За посягання на життя працівника правоохоронного органу затриманому загрожує позбавлення волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічне позбавленням волі. На місці події працює слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, мешканець Дніпра напав на патрульного, коли поліція прибула на виклик про домашнє насилля, що надійшов від дружини нападника.