На Днепропетровщине прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы
Киев • УНН
В Павлограде на Днепропетровщине слышны звуки взрыва. Воздушные силы предупредили об угрозе баллистического вооружения с северо-востока, а силы ПВО сбили две вражеские ракеты над областью.
В Павлограде Днепропетровской области слышны звуки взрыва, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
Сили ППО збили дві ворожі ракети над Дніпропетровщиною16 августа 2024, 15:50 • 11970 просмотров
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