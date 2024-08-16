Силы ПВО сбили две вражеские ракеты над Днепропетровской областью
Киев • УНН
Силы ПВО уничтожили две вражеские ракеты над Днепропетровской областью. В результате атак возникли пожары, а Никопольщина подверглась артобстрелам и атакам дронами, повреждена инфраструктура и частные дома.
Силы ПВО сбили над Днепропетровзиной две вражеские ракеты. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
"Защитники неба сбили над областью 2 вражеские ракеты. Спасибо ЧВК "Восток" за работу", - сообщил Лысак.
По его словам, в результате ракетных атак в Днепровском районе возникло несколько пожаров. Прошло без погибших и пострадавших.
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Кроме того, от артобстрелов и атак дронами-камикадзе страдала Никопольщина. Райцентр, Покровская, Мировская, Мароганецкая громады.
"Повреждены инфраструктура, 5 частных домов, 2 хозяйственные постройки, авто. Люди не пострадали", - резюмировал Лысак.