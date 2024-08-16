Силы ПВО сбили две вражеские ракеты над Днепропетровской областью

Силы ПВО сбили над Днепропетровзиной две вражеские ракеты. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

"Защитники неба сбили над областью 2 вражеские ракеты. Спасибо ЧВК "Восток" за работу", - сообщил Лысак.

По его словам, в результате ракетных атак в Днепровском районе возникло несколько пожаров. Прошло без погибших и пострадавших.

Добавим

Кроме того, от артобстрелов и атак дронами-камикадзе страдала Никопольщина. Райцентр, Покровская, Мировская, Мароганецкая громады.

"Повреждены инфраструктура, 5 частных домов, 2 хозяйственные постройки, авто. Люди не пострадали", - резюмировал Лысак.