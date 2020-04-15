На COVID-19 в мире заболело уже более 1,98 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. По состоянию на 5:50 среды общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 126 557 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Больше всего на свете смертей зафиксировано в США - 25 992 человек, в Италии - 21 067 человек, в Испании - 18 255 и Франции - 15 748. В Китае в целом - 3345 человек, за последние сутки без изменений.
Всего в мире 1 980 003 инфицированных. В свою очередь, выздоровели 485 917 человек.
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Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (608 458), Испания (174 060), Италия (162 488), Германия (132 210), Франция (131 361), Великобритания (94 845), Китай (83 321) и Иран (74877).
Напомним, по состоянию на утро 14 апреля в Украине зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 98 - летальные.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.