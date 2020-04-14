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79% померлих від ускладнень, пов'язаних з COVID-19, мали інші важкі захворювання - ЦГЗ

79% померлих від ускладнень, пов'язаних з COVID-19, мали інші важкі захворювання - ЦГЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Серед усіх 98 померлих від ускладнень, викликаних COVID-19, 79% мали важкі серцево судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легень та ожиріння. Про це Центр громадського здоров’я України повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Внаслідок ускладнень, спричинених COVID-19, померло 98 людей, 79% з яких мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легень та ожиріння”, — йдеться у повідомленні.

Загалом частка хвороб складала (одна або кілька):

  • серцево-судинні — 74%
  • поєднані захворювання — 29%
  • цукровий діабет — 22%
  • захворювання легень — 9%
  • новоутворення — 8%
  • захворювання нирок — 7%

“Наразі показник летальності складає 2,9%”, — повідомили у ЦГЗ.

Зазначається, що вісім осіб з числа померлих мали в анамнезі поїздки за кордон протягом останніх 14 діб до появи клінічних симптомів та лише в одному випадку було встановлено тісний контакт із підтвердженим випадком COVID-19. “Серед померлих осіб 7 медичних працівників”, — додали у пресцентрі.

“Середня тривалість від початку появи симптомів захворювання до настання смерті склала 12 діб. Всі пацієнти з числа померлих мали позитивний результат лабораторного дослідження методом ПЛР”, — резюмували у повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 14 квітня в Україні зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 98 — летальні.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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