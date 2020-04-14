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79% умерших от осложнений, связанных с COVID-19, имели другие тяжелые заболевания - ЦОЗ

79% умерших от осложнений, связанных с COVID-19, имели другие тяжелые заболевания - ЦОЗ

Киев  •  УНН

 • 24166 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Среди всех 98 умерших от осложнений, вызванных COVID-19, 79% имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирения. Об этом Центр общественного здоровья Украины сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В результате осложнений, вызванных COVID-19, умерло 98 человек, 79% из которых имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение", - говорится в сообщении.

В целом доля болезней составляла (одна или несколько):

  • сердечно-сосудистые - 74%
  • сочетанные заболевания - 29%
  • сахарный диабет - 22%
  • заболевания легких - 9%
  • новообразования - 8%
  • заболевания почек - 7%

"Сейчас показатель летальности составляет 2,9%", - сообщили в ЦОЗ.

Отмечается, что восемь человек из числа умерших в анамнезе имели поездки за границу в течение последних 14 дней до появления клинических симптомов и только в одном случае было установлено тесный контакт с подтвержденным случаем COVID-19. "Среди умерших 7 медицинских работников", - добавили в пресс-центре.

"Средняя продолжительность от начала появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 12 суток. Все пациенты из числа умерших имели положительный результат лабораторного исследования методом ПЦР", - резюмировали в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 14 апреля в Украине зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 98 - летальные.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

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